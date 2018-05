Impfung empfohlen FSME und Borreliose: Das sind die Zeckengebiete in Oberbayern

Bayernweit sind in diesem Jahr bereits zehn Menschen an der Hirnhautentzündung FSME erkrankt, die durch Zecken übertragen wird. Gesundheitsministerin Melanie Huml rät zur Impfung. Wo muss man in Oberbayern besonders aufpassen?

Von: Birgit Grundner