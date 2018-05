Katholisches Hochfest Fronleichnamsprozessionen bei Kaiserwetter in Bayern

Mit prächtigen Prozessionen haben Christen in ganz Bayern an Fronleichnam ihren Glauben gezeigt - größtenteils bei Kaiserwetter. Bayernweit einmalig ist die Seeprozession in Seehausen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. In München kamen rund 10.000 Gläubige zur zentralen Prozession mit Kardinal Marx.

Der Marienplatz in München war festlich geschmückt: Die rund 10.000 Gläubigen verfolgten bei sommerlichem Wetter die Predigt von Kardinal Reinhard Marx. Der Erzbischof von München-Freising rief dazu auf, sich nicht durch Meinungsumfragen, Einschaltquoten und Stimmungen lenken zu lassen, sondern zu versuchen, das Leben selbst zu gestalten.

Der Glaube sei nicht privat, sondern berühre viele öffentliche Bereiche, von der Kultur über die Wirtschaft bis zur Politik. Aber es bestehe auch eine Tendenz zur Vereinfachung der Welt und zum "Fundamentalismus in allen Religionen", so Marx. Dagegen gelte es, die Vernunft zu setzen. Auch bestehe die Gefahr, dass der Glauben missbraucht werde für politische Interessen. Anschließend zogen die Gläubigen zusammen mit Marx in der Fronleichnamsprozession bis zum Königsplatz.

Seeprozession auf dem Staffelsee

In Seehausen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen findet die Prozession zu Fronleichnam nicht nur in den festlich geschmückten Dorfstraßen statt, sondern auch auf dem Staffelsee. Dabei ist der Brauch noch relativ jung. Seit 1935 führt die Prozession von der Dorfkirche durch die farbenfroh geschmückten Straßen an den See. Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael zogen Geistliche und Gläubige vorbei an geschmückten Häusern und großen Blumenteppichen zur Anlegestelle am Staffelsee.

Mit Booten zur Jakobsinsel und zur Wörth

Danach fuhren die Prozessionsteilnehmer mit farbenfroh geschmückten Booten hinüber zur Jakobsinsel und anschließend zur größten Staffelseeinsel, der Wörth. Dort liegen an der Kapelle die Wurzeln der Seehausener Pfarrei.

Zu Fuß ging es dann weiter zur Inselkapelle St. Simpert. Nach dem Evangelium am dritten Prozessionsaltar begaben sich die Teilnehmer mit der Monstranz zurück auf die Boote. Bevor diese wieder am Seehauser Ufer anlegten, predigte der Pfarrer in Ufernähe an der Bootslände, um die zahlreichen Zuschauer, die nicht in den Booten mitfahren konnten, in die Prozession miteinzubeziehen. Anschließend ging es zu Fuß zurück zur Ortskirche St. Michael, wo der feierliche Abschlussegen erteilt wurde.

Seit 1264 Hochfest der Katholiken

Fronleichnam wurde 1264 von Papst Urban IV. zum offiziellen kirchlichen Fest erklärt. Der Begriff stammt aus dem Mittelhochdeutschen: "Fron" bedeutet Herr und "Lichnam" meint den lebendigen Leib. An diesem "Hochfest des Leibes und Blutes Christi" zeigen Katholiken öffentlich ihren Glauben an die reale Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie.