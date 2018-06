Sonderausstellung zum "Mythos Bayern" Freilichtmuseum Glentleiten zeigt die Bayern als "Bierspione und Garnelenzüchter"

Die Schau findet im Rahmen der Bayerischen Landesausstellung "Wald, Gebirg und Königstraum - Mythos Bayern" noch bis Ende September statt und soll Bayern aus der wirtschaftsgeschichtlichen Perspektive zeigen.

200 Jahre im Schnelldurchlauf

Die Bayern sind Bierspione und Garnelenzüchter - 200 Jahre Entwicklung im Schnelldurchlauf zeigt die Sonderschau. Von der Dampfmaschine bis zum Elektroauto. Bereits um 1900 lebte der größte Teil der bayerischen Bevölkerung nicht mehr von der Landwirtschaft.

Optimale Ergänzung zur Landesausstellung

Die rasante wirtschaftliche Entwicklung wird mit Hilfe von Exponaten und Bildern gezeigt. Richard Loibl der Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte freute sich über Sonderausstellung - sie sei die optimale Ergänzung zur Landesausstellung und erkläre den Mythos der in Bayerns Wirtschaft steckt.

Kurioses aus allen Teilen Bayerns

Viel Mühe und Engagement steckt in der Medienstation - was aussieht wie eine Bayern-Karte, ist ein interaktives Bayernlexikon - per Knopfdruck gibt es geballtes Wissen von allen 2.056 Gemeinden in Bayern. Von der Einwohnerzahl über die Fläche bis zur Anzahl von Pferden oder Kühen, dazu Wahlergebnisse und viel Kurioses.

Hier wird auch gelüftet, was es mit den Garnelenzüchtern auf sich hat: Europas größte Garnelenzucht liegt nämlich mitten in Bayern. Aus dem oberbayerischen Langenpreising erobert eine Startup-Firma den Garnelen- Weltmarkt.