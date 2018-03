Jetzt mit Schaubrauerei Freilichtmuseum Glentleiten eröffnet wieder Saison

Der langgezogene, zweistöckige Holzbau mit großen, weiten Toren ist die Hauptattraktion zum Saisonstart auf der Glentleiten.

Dieser neue, moderne Eingangsbereich zum Freilichtmuseum bietet viel Platz: für den Kassenbereich, den Museumsshop und künftige Sonderausstellungen. Auch die kleine Schaubrauerei ist nun in Betrieb – das erste Museumsbier wird heute gezapft.

200 Veranstaltungen

Das können Besucher in der neuen Wirtschaft genießen und dazu einen wunderbaren Blick über den Kochelsee mitten hinein in die Berge! Auch sonst hat das Freilichtmuseum Glentleiten mit seinen 60 historischen Gebäuden viel zu bieten in diesem Jahr mit ingesamt 200 Veranstaltungen.