Ottobrunn bei München Jugendlicher verletzt Notärztin

Ein aggressiver Flüchtling hat in Ottobrunn bei München eine Notärztin durch einen Flaschenwurf schwer verletzt. Der 20-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei berichtet, hatten der 20-jährige Eritreer und ein 17-jähriger Äthiopier am Freitag in einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge trotz Verbots Alkohol getrunken. Deshalb kam es zu einem Streit mit zwei Betreuerinnen, die von dem 20-Jährigen daraufhin mit der Faust geschlagen wurden. Die Frauen verständigten die Polizei, die jungen Männer flüchteten aus dem Jugendhaus.

Eritreer wirft volle Whiskyflasche

Zur selben Zeit fuhr ein Notarztwagen zu einem Seniorenwohnheim in Ottobrunn, weil ein Bewohner erkrankt war. Die beiden Flüchtlinge kamen dort vorbei, als die Besatzung des Notarztfahrzeugs den Wagen abstellen wollte. Laut Polizei schleuderte der Eritreer aus einem Meter Entfernung eine volle Whiskyflasche gegen die Seitenscheibe des Einsatzfahrzeugs.

Ärztin erlitt schwere Verletzungen

Die Flasche durchschlug das Fenster und traf die Notärztin am Kopf. Sie erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, einen Kieferbruch, Schnittverletzungen und verlor mehrere Zähne. Der am Steuer sitzende Rettungssanitäter wurde durch Glassplitter an einem Auge verletzt. Die beiden jungen Männer flüchteten, konnten aber noch in der Nähe festgenommen werden. Dabei leisteten sie Widerstand. Der 17-jährige Äthiopier wurde angezeigt und später auf freien Fuß gesetzt, gegen den 20-Jährigen erging am Samstag Haftbefehl.