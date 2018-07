Aus Afghanistan Flüchtling aus Prien darf in Deutschland bleiben und Ausbildung machen

Überraschende Wende in Prien am Chiemsee: Naseer Ahmadi, ein gut integrierter Flüchtling aus Afghanistan, wird nun doch nicht abgeschoben. Im Gegenteil: Er hat wieder eine Arbeitserlaubnis erhalten.

Jetzt ist Naseer Ahmadi wieder zurück in der Backstube, macht Zwetschgendatschi, Apfelstrudel oder Nussschnecken. Und die Bäckerei Müller kann in der Hochsaison den vielen Touristen in Prien am Chiemsee endlich wieder das volle Sortiment anbieten. Der fleißige Mann aus Afghanistan darf aber nicht nur als Konditorhilfe arbeiten, am 1. September wird er sogar eine Ausbildung zum Konditor beginnen.

Nun doch Ausbildung zum Konditor

Zwei Mal war ihm dieser Wunsch von den Behörden bereits abgeschlagen worden, doch jetzt klappt es doch. Luitpold Müller, der Geschäftsführer der Bäckerei, sagt, es sei sehr schön und erbauend, dass man in diesen politisch doch recht düsteren Zeiten zusammen für einen Mitmenschen etwas erreichen könne.

Gut intergrierter Mann aus Afghanistan

Der Fall des perfekt integrierten Mannes, der seit drei Jahren zuverlässig arbeitet, seine eigene Wohnung und Steuern bezahlt, aber dennoch nach Afghanistan abgeschoben werden sollte hatte für große Aufregung gesorgt. Warum Naseer Ahmadi nun doch die Erlaubnis zur Ausbildung und damit das Bleiberecht bekommen hat ist bisher unklar.

Wie die zuständige Ausländerbehörde auf BR-Anfrage mitteilt, darf sie aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Informationen herausgeben.