Nach Regenfällen Waldbrand im Nationalpark Berchtesgaden endgültig gelöscht

Nach den Regenfällen am Abend ist der Waldbrand im Nationalpark Berchtesgaden am Königssee wohl endgültig gelöscht. Das hat die Polizei Berchtesgaden auf BR Anfrage bestätigt. Problematisch waren die Glutnester in den Wurzelstöcken der Bäume.

Von: Christine Haberlander