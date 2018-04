Aktion in München Fahrradsternfahrt für eigenes Rad-Gesetz

Bayerns Radfahrer machen mobil- sie radeln heute Nachmittag aus allen vier Himmelsrichtungen in den Münchner Olympiapark, um dort ihrer Forderung nach einem Rad-Gesetz für Bayern Nachdruck zu verleihen.

"Wir brauchen ein solches Gesetz, um die Interessen der Radfahrer in Bayern besser schützen zu können," so Bernadette Felsch,die neue Landesvorsitzende des ADFC Bayern gestern auf Bayern 2. Das Radwegenetz in Bayern sei unzureichend.

Bei idealem frühsommerlichen Radlwetter werden mehrere Tausend Teilnehmer bei dieser Rad-Sternfahrt erwartet, die mit einer Podiumsdiskussion im Theatron am Olympiasee endet. Dort wird Felsch mit Vertretern aus CSU, SPD und Grünen debattieren, auch der ehemalige Rad-Bürgermeister von Kopenhagen wird anwesend sein.

Was die Radfahrer fordern

Hauptbestandteile eines künftigen Rad- Gesetzes sollen sein: ein durchgängiges Radwegenetz, gute Radabstellplätze allerorten und die Verdoppelung des von der bayerischen Staatsregierung in deren "Radverkehrsprogramm 2015" bisher geplanten Budgets.

Die Sternfahrt sollte um 12.30 Uhr an vier Punkten im Münchner Stadtgebiet beginnen, führt dann zum Königsplatz und weiter in den Olympiapark. Da mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist, bittet die Polizei um gegenseitige Rücksichtsnahme.