Hilfe für Allergiker Erste Pollen-Messstation geht ans elektronische Netz

Etwa jeder dritte Oberbayer leidet an Pollenallergie. Für sie gibt es künftig genauere Pollenflug-Vorhersagen durch das neue Polleninformationsnetzwerk, kurz ePin. Die bayerische Gesundheitsministerin Huml startet heute Mittag den ersten automatischen Pollenmonitor in Garmisch-Partenkirchen.

Wie ein Staubsauger saugt das Gerät dauernd Luftpartikel ein. Diese analysiert der Monitor dann alle drei Stunden auf allergieauslösende Pollen.

Bei den alten Messstationen müssen die Daten jedes Mal von Experten ausgewertet werden. Erst nach Tagen gibt es die Ergebnisse für die Allergiker. Der neue Monitor macht alles selbst. Pollenflug-Vorhersagen kommen somit erheblich schneller und ortsgenauer.

Testbetrieb läuft an

Für ein präzises Gesamtbild wird es insgesamt acht Messstationen in Bayern geben. In Altötting, Marktheidenfeld, Viechtach, Mindelheim, München, Feucht und Hof. Der erste Pollenmonitor in Garmisch-Partenkirchen läuft jetzt erst einmal im Testbetrieb.

Nächstes Jahr soll dann an allen acht Pollenmessstationen der Regelbetrieb aufgenommen werden.