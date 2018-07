Bescheidene Prognose wegen Trockenheit Ernte unter dem Durchschnitt erwartet

Die Ernte der bayerischen Bauern wird heuer leicht unter dem Durchschnitt liegen. Das hat der Bayerische Bauernverband am Donnerstag bei der jährlichen Erntefahrt in Neufahrn bei Freising verkündet.

Größte Herausforderung für die Landwirte in diesem Jahr: das extreme Wetter. In vielen Regionen hat es zu wenig geregnet, in ganz Bayern fielen nur 40 Prozent der üblichen Niederschläge. Außerdem war es oft zu heiß. Besonders im April waren die Temperaturen zu hoch – es war der heißeste April seit Beginn der Wetteraufzeichnung.

Große regionale Unterschiede

Laut dem Getreidepräsidenten des Bayerischen Bauernverbandes Hermann Greif fallen die Ernteaussichten allerdings bayernweit extrem unterschiedlich aus. In manchen Teilen Niederbayerns seien aufgrund von Hagelschäden Ernteausfälle von bis zu 90 Prozent zu befürchten, so Greif. Enorme Probleme haben Landwirte in sämtlichen Regionen beim Raps. Als dieser in der Blüte stand war es ebenfalls zu trocken und heiß. Eine kleine Hoffnung gibt es laut Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber für Zuckerrüben, Kartoffeln und Mais. Wenn es in den kommenden Wochen ausreichend regne, dann könnte sich die Ernte hier noch deutlich verbessern, so Kaniber.