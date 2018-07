Prozessauftakt Doppelmord von Traunreut: Angeklagter verweist auf Erinnerungslücke

Im Prozess um tödliche Schüsse auf Gäste einer Kneipe in Traunreut hat der Angeklagte Gedächtnislücken geltend gemacht. Der 63-Jährige soll im vergangenen Herbst in dem Pub auf vier Personen geschossen haben. Zwei Menschen starben.

Zum Auftakt der Verhandlung vor dem Landgericht Traunstein erläuterte der Verteidiger des Angeklagten, sein Mandant könne sich nicht an die Zeit der Tat erinnern.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 63-Jährigen zweifachen Mord und zweifach versuchten Mord vor. Nach Angaben der Ermittler kam der Angeklagte am Abend des 16. September 2017 in die Kneipe "Hex-Hex" in Traunreut. Er unterhielt sich mit der Wirtin und einigen Gästen. Anschließend habe er aus seiner nahe gelegenen Wohnung eine Brotzeit mitgebracht und mit den Anwesenden verzehrt. Laut Anklageschrift verließ der Mann das Lokal erneut und kehrte wenig später mit einem Gewehr zurück.

Mann schießt auf Menschen – zwei Stammgäste sterben

Der Mann schoss mit der Waffe offenbar innerhalb kürzester Zeit mehrmals auf die Anwesenden. Außerdem schlug er mit der Waffe auf die Opfer ein. Zwei Stammgäste traf er tödlich, die Wirtin und eine weitere Frau wurden der Staatsanwaltschaft zufolge lebensgefährlich verletzt. Wieso es zu dieser Eskalation kam, ist nicht bekannt.

An den Tagen nach der Tat war über eine Lebenskrise des Mannes spekuliert worden sowie über einen Streit, weil er selbst gebrannten Schnaps in der Kneipe habe trinken wollen.

Illegale Waffe und Munition gefunden

Die Polizei konnte den heute 63-Jährigen fassen, weil er sich vor dem Lokal unter die Schaulustigen gemischt hatte. In seiner Wohnung fanden die Beamten ein Gewehr und Munition, für die er offenbar keine Erlaubnis besaß.

Er wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte noch im Juli fallen.