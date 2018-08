Kabinett verabschiedet Leuchtturmprojekte Donauaquarium in Neuburg an der Donau geplant

Es wird keinen Nationalpark geben – dafür hat das Kabinett am Dienstag bei der Sitzung des Ministerrats auf der Zugspitze sogenannte Leuchtturmprojekte verabschiedet. Acht solcher Projekte für Artenschutz und Naturerlebnis sind über alle Regionen Bayerns verteilt. Eines davon ist in Oberbayern an der Donau.

Von: Ludwig Knoll