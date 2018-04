Vorbild für AnKER-Zentren? Demonstration gegen Transitzentrum Manching

Das Transitzentrum in Manching soll als Vorbild für sogenannte AnKER-Zentren dienen. Bundesinnenminister Horst Seehofer will solche Zentren in ganz Deutschland einführen, um Flüchtlinge schneller zurück in ihre Herkunftsländer zu bringen. Gegner dieser Flüchtlingspolitik wollen heute in Ingolstadt demonstrieren. Von Tobias Betz

Von: Tobias Betz