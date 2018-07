B2 ab 10 Uhr gesperrt Radl-Demo für Wanktunnel in Garmisch-Partenkirchen

Am Vormittag geht in Garmisch-Partenkirchen gar nichts mehr. Der Grund: Für eine Radl-Demo der Bürger für den Wanktunnel wird die B2 ab 10 Uhr komplett für voraussichtlich eine Stunde gesperrt. Die Banner sind gedruckt, knallgelbe Luftballons werden aufgeblasen - sie sollen an den Rädern baumeln. Vom Skistadion aus geht's mit Radln die B2 entlang zum Kreisverkehr am nördlichen Ortsausgang. Im Anschluss gibt es noch eine Podiumsdiskussion mit Politik und Bauamt. Gerade jetzt in der Urlaubszeit wird das zu erheblichen Behinderungen führen - da sind sich die Organisatoren sicher.

Druck auf Politik erhöhen

Die Radl-Demo sollte ein Hilferuf sein - der Leidensdruck der Bürger ist enorm. Nach jahrelangem stillen Protest sollte jetzt der Druck auf Politik und vor allem auch das staatliche Bauamt erhöht werden. Die Vertreter der Bürgerinitative "2 Tunnel" für Garmisch-Partenkirchen waren verärgert, dass der Wanktunnel komplett von der Agenda der Baubehörde verschwunden war - alle Kräfte seien auf die Realisation des Kramertunnels konzentriert und der Wanktunnel falle hinten runter, so Ursel Kössel von der Bürgerinitative.

Planungen für Wanktunnel werden wieder aufgenommen

Alle waren mitten in den Vorbereitungen für die Radldemo für die Weiterplanung am Wanktunnel - da kam gestern plötzlich die Einladung zu dem Baustellenbesichtigungstermin am Kramertunnel. Verkehrsminsiterin Ilse Aigner nahm den Vertetern der Bürgerinitative, die mit Bannern und Schildern aufgefahren waren, den Wind aus den Segeln und verkündete, dass die Planung für den Wanktunnel schon im Herbst diesen Jahres wieder aufgenommen werden. Durch eine Umschichtung in den Ministerien seien Mittel frei geworden, die in neue Stellen für die Planung für den Wanktunnel investert werden sollen.

Dafür wollten die Garmisch-Partenkirchner heute eigentlich auf die Straße gehen - demonstriert wird nun aber trotzdem. Die Stimmung ist jetzt eine ganz andere, so Ilse Kössel von der Bürgerinitaitve "2 Tunnel".