Lokführer appellieren vergebens an die Vernunft Brand in Feldkirchen: Gaffer blockieren S-Bahn-Gleise

Gaffer werden offenbar immer rücksichtsloser. Am Wochendende sorgten sie am Rande eines Brandes in Feldkirchen für Verspätungen bei der Münchner S-Bahn. Der Grund: Zahlreiche Gaffer betraten im Kampf um den besten Blick auf das Feuer einfach die Gleise.

Von: Lena Deutsch und Gabriel Wirth