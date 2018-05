200.000 Euro Schaden Brand in einem Discounter in Mühldorf

Am Pfingstsonntag ist in der Mainstraße in Mühldorf am Inn ein Discounter in Brand geraten. Das Feuer griff gegen 20.30 auf den Dachstuhl des Gebäudes über. Verletzt wurde niemand, aber der Schaden an Gebäude und Waren ist beträchtlich.