Eine Insel der Seligen Borstei: Wo Münchner Mieter noch billig wohnen können

Der Druck auf den Münchner Wohnungsmarkt ist enorm. Eine Dreizimmer-Wohnung kann schon mal 3.500 Euro kosten. Aber es geht auch anders: In der Borstei, nordwestlich vom Zentrum, gibt es nämlich seit bald 90 Jahren eine Siedlung, wo scheinbar noch alles in Ordnung ist.

Der Schritt verlangsamt sich beinahe von selbst, wenn man durch einen der Torbögen geht. Der Lärm von Mittlerem Ring und Straßenbahn bleibt draußen: Drinnen zwar parkende Autos, aber eine fast parkähnliche Atmosphäre. Hier wird ein Brunnen ausgebessert. Dort biegt ein Fahrrad um die Ecke, die Kinder kommen vom Kindergarten. Die Bewohner fühlen sich wohl hier:

"Es wohnt sich hier sehr gut, es ist eine schöne Gemeinschaft, und die Kinder können sich entfalten, das ist eigentlich das wichtigste für uns." (Bewohnerin der Borstei)

So sieht es heute aus in der Borstei.

Lauschige Atmosphäre mit Kunstwerken

Die Borstei ist ein Gebäudekomplex mit sieben Innenhöfen: der Garten der Ruhe, der Rosengarten, und dazwischen die tpischen vierstöckigen Häuser in Ockergelb, eine einheitliche Fassade im Rauputz mit weißen Fensterläden - wie aus der Zeit gefallen zwischen dem Discounter aus Beton und der modernen Stadtwerke-Zentrale. Hinter der Bronzestatue des Pan will eine Frau gerade aufs Rad steigen, die Nachbarin kommt vom Walken. Seit 33 Jahren wohnen beide hier, sind sogar fast am gleichen Tag eingezogen hier. Das haben sie aber erst nach Jahren auf einem Sommerfest gemerkt.

"Das hat schon was Dörfliches und das hat mich, als ich gar nicht nach München ziehen wollte, sehr beruhigt, als ich hier gelandet bin. Man kann hier abgeschottet leben, wenn man möchte, und man kann sich auch bei der Gemeinschaft beteiligen, was wir beide tun und dann lernt man oft Leute kennen." (Bewohner der Borstei)

Ländlich wohnen in der Stadt

Erbaut hat das Kleinod in München Bernhard Borst. Der Architekt und Bauunternehmer suchte einen Lagerplatz für sein Unternehmen: Das Grundstück zwischen der Stadt München und dem Dorf Moosach war günstig und die Straßenbahn fuhr schon damals. Und so baute Borst mit städtischen Geldern aus dem Wohnungsbauförderprogramm der 20iger Jahre sein Neubauviertel. Mitten ins Nichts, in Nachbarschaft des großen Gaskessels, der die Stadt versorgte. Im kleinen Museum zeugen Fotos von der Einöde damals.

Nur die besten Baustoffe

Archtitekt und Kunstmäzen Borst wollte mit den 760 Wohnungen die Vorteile von Einfamilienhaus und Wohnung mischen. Dafür nur die besten Baustoffe und es der Hausfrau leicht machen: In einem Hof gibt es die Ladenzeile, damals wie heute, mit Bäcker, Metzger, Milchladen. Keine beschwerlichen Fahrten in die Stadt. Und die Wäsche wurde früher geholt.

"Da kamen zwei Frauen und die haben sich hingesetzt und erzählt und dann hat man die Wäsche sortiert, bei uns war ein riesengroßes Wägelchen. Die Wäsche wurde in die Wäscherei gebracht und kam so sauber gebügelt zurück, das konnte man bezahlen. Der Herr Borst wollten keine Waschmaschinen erlauben, ich glaube, er hat Angst gehabt vor dem Schimmel." (Bewohnerin der Borstei)

Nicht viel hat sich verändert

Aus der Wäscherei ist ein Waschsalon geworden, die Ladenzeile gibt es zwar noch, doch der Discounter um die Ecke macht es ihnen nicht leicht. Aber die Bewohner der Borstei sind treu. Soviel hat sich gar nicht verändert, wenn man die Bilder im Museum betrachtet, das die Borst-Tochter Line gegründet hat - sie ist letztes Jahr gestorben. Karl Stöger führt es mit Nachbarn weiter, derzeit mit individuellen Öffnungszeiten.

Bewohner aus dem gehobenen Mittelstand

Der ehemalige Lehrer Stöger durchforstet auch gern die Mietbücher von früher. Hier hat schon immer der gehobene Mittelstand gewohnt. Die meisten Umzüge sind intern: Ältere ziehen von oben nach unten. Kinder gründen Familien, vergrößern sich. Rund zehn bis zwölf Wohnungen werden neu vermietet, der Mietpreis orientiert sich am Mietspiegel. Bei Preisen von 12,30 – 15 Euro pro Quadratmeter Inklusive Nebenkosten ein München-Schnäppchen.

Sicher vor Spekulanten

Sicher vor Spekulanten ist die Borstei auch. Bernhard Borst hat sie seinen fünf Kindern und dann seinen Enkeln vermacht. Im Testament ist festgelegt, dass die Anlage danach in den Besitz einer städtischen Stiftung übergeht. 90 Jahre wird die Borstei nächstes Jahr. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wieder ein mutiger Visionär in München für die Allgemeinheit baut. Nur mit dem günstigen Grund wird es nicht ganz so einfach wie 1923.