Stillstand in Schönau Birkhuhnbalz verzögert Bau der Jennerbahn

Allerorten wird zur Zeit an moderneren Bergbahnen entweder geplant, wie auf den Rauschberg bei Ruhpolding, oder bereits gebaut, wie die neue Seilbahn auf den Jenner: Doch dort zeigt sich, die komplette Jennerseilbahn mit Blick auf den Königssee wird erst 2019 in Betrieb gehen.

Wer zum Königssee fährt, stößt am Parkplatz auf offene Baugruben, sieht Bagger und viele Bauarbeiter. Die Arbeiten an der neuen Jennerbahn mit modernen Zehnerkabinen sind in vollem Gange. Ab August wird nach neuesten Informationen aber lediglich die Fahrt bis zur Mittelstation möglich sein. Das bedauern die Betreiber sehr.

Birkhuhn auf Brautschau sorgt für Baustau zwischen Mittel- und Bergstation

Optimistisches Birkhuhn im Frühling

Schuld für die Bauverzögerung sei der strenge Winter mit enorm viel Schnee und weil man auf das streng geschützte Birkhuhn Rücksicht nehmen wolle, so Wilfried Däuber, der Betriebsleiter der Jennerbahn.



Etliche Birkhühner sind noch bis Anfang Juni auf Brautschau und zwar genau zwischen Mittel- und Bergstation und dürfen dabei nicht gestört werden. Laut Bund Naturschutz war das den Betreibern schon lange bewusst.

Bund Naturschutz spricht von Vorwand und Fehlplanung

Dass im Sommer deshalb nur ein Teil des 50 Millionen Projekts eröffnet wird, liege deshalb weniger am Birkhuhn, sondern an einer verfehlten Planung der Bergbahn, so der Bund Naturschutz.