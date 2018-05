Bierfestival in Attenkirchen Bayerns größter Schankkurs in der Hallertau

Eineinhalb Woche vor dem 5. Hallertauer Bierfestival in Attenkirchen findet heute Abend eine besondere Schulung für die Helfer statt: Beim "wahrscheinlich größten Schankkurs Bayerns" zeigen ihnen professionelle Brauer, wie man richtig Bier zapft.

Die Veranstalter haben zu disem Zweck in der örtlichen Sporthalle wieder eine Großschänke mit gut 10 Zapfhähnen aufgebaut, an denen die "Schankkellner auf Zeit" schon mal üben können. Das Bierfestival, das im zweijährigen Turnus veranstaltet wird, findet dann vom 8. bis 10. Juni statt. Dort werden mehr als 130 Biere von 55 Brauereien ausgeschenkt.

Zahlreiche Besucher gehen auf Entdeckungsreise

Tausende Besucher werden in dem 2.600-Einwohner-Ort erwartet. Die Riesen-Bierverkostung erfolgt nach bewährtem Prinzip: Die Besucher kaufen eigens angefertigte Viertelliter-Festival-Krügerl und eine beliebige Anzahl von "Biertalern", mit denen sie dann von Schänke zu Schänke ziehen und geschmacklich "auf Entdeckungsreise gehen" können.

Mehr als 400 freiwillige Helfer aus Attenkirchen

Damit alles reibungslos klappt, machen mehr als 400 freiwillige Helfer aller Attenkirchener Vereine mit – bei der Organisation und beim Aufbau ebenso wie an den Kassen und an den Großschenken. Damit ist das Festival nach Angaben der Veranstalter "das größte nicht-kommerzielle Bier-Verkostungsfestival in Süddeutschland". Zum Rahmenprogramm gehören Auftritte von Straßenkünstlern, ein Kunsthandwerkermarkt und Live-Musik unterschiedlichster Stilrichtungen auf drei Bühnen. Der Eintritt ist frei.