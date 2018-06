Absturz bei Ramsau Bergwacht und Feuerwehr retten Kalb unverletzt in der Marxenklamm

Es war ein ungewöhnlicher Alarm: Anwohner hatten am frühen Morgen schon das Kalb schreien gehört, das am Steilhang abzustürzen drohte. 20 Meter in der Tiefe rauschte der Felsbach.