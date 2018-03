Modernisierung für 4 Millionen Bayerns modernste Jugendherberge wird in Burghausen eingeweiht

Bayerns modernste Jugendherberge wird heute ab 10 Uhr in Burghausen feierlich eingeweiht. Am Nachmittag ab 14 Uhr können sich dann Einheimische und Gäste beim Tag der offenen Tür ein Bild machen.

Die Einrichtung im ehemaligen Kapuzinerkloster wurde für 4 Millionen Euro aufwändig saniert.

Viel Licht und helles Holz, an den Wänden großformatige Bilder von Jazzgrößen: So präsentiert sich die modernisierte Jugendherberge direkt an der Salzach, mit Blick auf die berühmte Burghauser Burg. 36 Zimmer bieten Übernachtungsmöglichkeiten für rund 150 Gäste.

Stadt zahlt Millionenbetrag

Daneben gibt es viel Platz für Seminare, Erholung und Sport. Die Stadt hat mehr als die Hälfte der vier Millionen Euro Modernisierungskosten übernommen. Bürgermeister Hans Steindl hofft nun auf eine gute Auslastung mit mindestens 20.000 Übernachtungen pro Jahr.

Begeisterte Besucher

Die ersten Gäste sind schon seit vergangenem Samstag da. Laut Jugendherbergsleiterin Ulrike Abeln ist das Haus derzeit zu zwei Drittel ausgelastet. Zum Start habe es zwar einige Probleme mit Elektrik und Bewegungsmeldern gegeben. Die Besucher seien dennoch begeistert.

Chillen auch im Bad

Gelobt werde, dass alle Zimmer mit Bad ausgestattet seien - und dass es insgesamt so chillig sei. Die Burghauser Jugendherberge sieht sich nicht als Konkurrenz zu Hotels und Gastronomen, sondern als Ort für Leute, die Gemeinschaft suchen. Familien seien ebenso willkommen wie Schulklassen.