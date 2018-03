Seit Gründonnerstag Baustelle nach Wasserschaden am Viktualienmarkt macht Pause

Gute Nachrichten für den Ostereinkauf in München. Auf der Akut-Baustelle mitten auf dem Viktualienmarkt wird zumindest am Gründonnerstag und am Samstag nicht gebaggert. Seit Montag musste ein Leck in der Abwasserleitung saniert werden. Die Arbeiten sollen erst nach Ostern weitergehen.

Von: David Herting