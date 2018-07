Ersatzverkehr Bahn-Baustelle bei Freising: Erste Bewährungsprobe am Werktag

Die Schulkinder sind in den Ferien, aber viele Berufspendler müssen wie gewohnt zur Arbeit – und mehr Zeit einplanen. Zwischen dem Bahnhof Freising und München-Feldmoching fahren anstelle der S-Bahn S 1 nun Busse von Bahnhof zu Bahnhof.

Helfer an Haltestellen im Einsatz

Genügend Platz in den Ersatzbussen, die Busse auch an der richtigen Haltestelle und die Abfahrt jeweils pünktlich – so die Situation heute Morgen zum Beispiel in Neufahrn bei Freising. Allerdings müssen Pendler, die in die Münchner Innenstadt wollen, die doppelte Fahrzeit einplanen.

An allen Haltestellen sind Helfer im Einsatz, die den richtigen Weg weisen sollen. Wie sich am Wochenende herausstellte, sind aber nicht alle Helfer ortskundig. Und auch Busfahrer taten sich noch etwas schwer. So fuhr am Samstag einer in Freising in eine Sackgasse.

Informationen im Internet

Wer von Freising in die Innenstadt will, kann wahlweise auch eine Umleiter-S-Bahn nehmen. Alle Details und Ersatzverbindungen hat die Bahn in einer Broschüre zusammengestellt, im Internet sind die Informationen ebenfalls abrufbar. Umplanen müssen auch Fahrgäste aus Ostbayern, die normalerweise mit dem Regionalzug bis München fahren. Auch für sie ist in Freising Schluss und Ersatzverkehr angesagt.

Landshuter mehr als doppelt so lang unterwegs

Für die Landshuter zum Beispiel bedeutet das, dass sie mehr als doppelt so lang wie sonst unterwegs sind. Die Regensburger dagegen können nach wie vor komplett mit Zügen fahren, müssen aber in Ingolstadt umsteigen. Die Folge: eine Stunde mehr Fahrzeit. Und am Abend das gleiche zurück.