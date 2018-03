Sachverständiger sieht Anzeichen von Schizophrenie Axt-Täter von Rott am Inn kommt in Psychiatrie

Ein 48-Jähriger aus Rott am Inn wird in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Das hat das Landgericht Traunstein entschieden. Der Mann hatte im Sommer 2017 mit einer Axt in einem Mehrfamilienhaus gewütet und mehrere Bewohner angegriffen.

Von: Hans Häuser