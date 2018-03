Weniger Stau in der Stadt Audi Ingolstadt bekommt firmeneigenen Bahnhalt

Audi Mitarbeiter in Ingolstadt sollen künftig mit der Bahn statt mit dem Auto zur Arbeit fahren. Dafür wird jetzt ein firmeneigener Bahnhalt gebaut. Am Vormittag um 10 Uhr ist Spatenstich für das Projekt, im Dezember 2019 soll der Audi-Bahnhalt in Betrieb gehen.

Von: Susanne Pfaller