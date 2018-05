Arbeitsmarkt Oberbayern Weiterhin Zugpferd auf Bayerns Arbeitsmarkt

Ein Drittel aller offenen Stellen in ganz Bayern, die niedrigste Arbeitslosenquote in einem Agenturbezirk und weiter steigender Bedarf an Arbeitskräften: Oberbayern war auch im Mai das Zugpferd auf dem Arbeitsmarkt des Freistaats.

Von: Oliver Tubenauer