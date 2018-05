"ADAC Bavaria Historic" Zu Besuch bei einer oldtimerverrückten Familie

Ab Donnerstag begegnen einem in Südbayern und im österreichischen Inntal immer wieder schöne alte Autos auf der Straße. Was ist da los? Die "ADAC Bavaria Historic" ist unterwegs, eine Wertungsfahrt von Oldtimern aus allen Epochen der Automobilgeschichte.

75 Teams gehen mit ihren Fahrzeugen an den Start. Los geht's vor dem Schloss in Maxlrain im Landkreis Rosenheim. Am Freitag geht es durch den Pfaffenwinkel und am Samstag über Kufstein zurück zum Ziel in Bad Aibling.

Verrückt nach Oldtimern

Mit dabei ein Oldtimer-Freund aus Bad Aibling, der aber nicht allein unterwegs sein wird. Die ganze Familie ist oldtimerverrückt.

"Meine Frau fährt mit einem gelben Käfer-Cabriolet, gemeinsam mit meiner Tochter. Mein Sohn Maximilian fährt mit seinem Bruder Albrecht in einem Kübel, einem VW 181. Mein Sohn Alexander und seine Freundin fahren gemeinsam in einer kleinen Heckflosse - das ist ein Marcedes aus dem Jahr 1966. Und ich fahre mit dem stärksten Fahrzeug, mit einem 350er-Medcedes SE. Das ist ein Kultstatus-Fahrzeug."



Oldtimer-Fan Ulrich Haupt

Es geht nicht ums Tempo

Die "ADAC Bavaria Historic" ist keine Rallye. Die insgesamt 600 Kilometer werden an drei Tagen von Familie Haupt und den anderen 71 Teams auf normalen Straßen absolviert.

"Sie müssen bestimmte Strecken in einer bestimmten Zeit fahren. Da geht es nicht um die Schnelligkeit, sondern darum, dass Sie auf die Hundertstelsekunde dort ankommen, wo Sie ankommen müssen. Das ist eben die Herausforderung. Ansonsten sind es sehr schöne Strecken, die wir hier fahren. Es macht Spaß. Ich wohne jetzt seit mehr als 30 Jahren hier in Bayern und lerne auf diese Art und Weise Ecken kennen, die ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe."



Oldtimer-Fan Ulrich Haupt

Freude über größtes rollendes Automobilmuseum

Freude wird die Veranstaltung aber auch den vielen Zuschauern am Straßenrand machen, wenn das – wie es beim ADAC heißt – größte rollende Automobilmuseum vorbeifährt.

"Sie kriegen im Grunde genommen eine Perspektive von fast hundert Jahren Autogeschichte geboten. Ich denke mal, das ist für jeden, der sich für Autos interessiert, ein tolles Bild."



Oldtimer-Fan Ulrich Haupt

Keine reine Männersache

Auch für Anke, die Ehefrau von Ulrich Haupt. Sie ist wie er Fan alter Autos.

"Oldtimer-Liebhaberin bin ich schon seit über 35 Jahren. Mit dem Spaß am Rallye-Fahren und der Begeisterung, da hat mich mein Mann herangeführt."



Oldtimer-Fan Anke Haupt

Erinnerungen und Emotionen, Beulen und graue Haare

Ulrich Haupt schraubt an alten Autos schon rum, seit er Student ist. Auch wenn er dann einen anderen Beruf ergriffen hat, die Leidenschaft für Oldtimer hat nie aufgehört. Seit zwei Jahren verkauft er auch in einer Scheune in Bruckmühl alte Autos, die für ihre neuen Besitzer mit Erinnerungen und Emotionen verbunden sind. Wobei es ihm nicht so sehr auf ein gelacktes Äußeres ankommt.

"Ein Auto darf eine Patina haben. Ein Auto darf eine Beule haben. Ein Auto hat eine Geschichte. So wie ich mit meinen 60 Jahren meine Beulen und meine grauen Haare habe, darf ein Auto auch seine Beulen und seine grauen Haare haben. Aber es muss technisch in Ordnung sein. Das ist das Wichtigste, dass es da keine Probleme gibt, dass es da nicht eine Gefahr für sich selbst und für andere ist."



Oldtimer-Fan Ulrich Haupt

Konkurrenz innerhalb der Familie

Familie Haupt ist also bei der "Bavaria Historic" mit vier Fahrzeugen am Start. Wie ist es da eigentlich mit der innerfamiliären Konkurrenz?

"Natürlich ist es immer so, dass keiner dann der Letzte innerhalb der Familie sein will. Das ist schon einmal der Mindestanspruch, nicht der Letzte zu sein."



Oldtimer-Fan Ulrich Haupt

Anke Haupt aber geht noch weiter. Sie hat im vergangenen Jahre die Damenwertung geholt, deshalb will sie natürlich wieder den Damenpolkal gewinnen, wie sie sagt: "Das steht fest!"