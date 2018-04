Gedächtnisvorlesung an der Münchner Uni 75 Jahre Weiße Rose: Schäuble gedenkt der Geschwister Scholl

75 Jahre ist es her, dass Sophie und Hans Scholl beim Verteilen von Flugblättern gegen die Nazis in der Münchner Universität verhaftet und hingerichtet wurden. Zahlreiche Veranstaltungen erinnern an die Widerstandsgruppe Weiße Rose. Jährlich findet eine Gedächtnisvorlesung statt. In diesem Jahr hat Bundestagspräsident Schäuble zum Thema Anstand gesprochen.

Von: David Herting