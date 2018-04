Gedenkfeier 73. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau

Bei der traditionellen Kranzniederlegung am einstigen Krematorium des Lagers wird der Holocaust-Überlebende und Vorsitzende der Lagergemeinschaft Dachau, Ernst Grube sprechen. Anschließend werden vor dem Internationalen Mahnmal auf dem einstigen Appellplatz die Gedenkstättenleiterin Gabriele Hammermann, Bayerns Kultusminister Bernd Sibler und der Präsident des Internationalen Dachau-Komitees, General Jean-Michel Thomas, sprechen. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet eine Gedenkveranstaltung in der ehemaligen SS-Schießstätte Hebertshausen, wo die Nazis Tausende sowjetische Kriegsgefangene ermordeten.

43.000 Menschen in Dachau ermordet

Das KZ Dachau war eines der ersten Konzentrationslager der Nationalsozialisten. Von seiner Errichtung im März 1933 bis zur Befreiung durch die US-Armee im Frühjahr 1945 inhaftierten die Nazis hier rund 200.000 Menschen, etwa 43.000 davon wurden ermordet. Die ersten Häftlinge waren vor allem politische Gegner der Nazis wie Kommunisten und Sozialisten, später kamen auch andere Opfergruppen hinzu wie Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle und Geistliche. Nach Kriegsbeginn wurden auch tausende Nazigegner aus ganz Europa nach Dachau verschleppt.

"Schule der Mörder"

Kurz vor Kriegsende wurde das KZ Dachau Tatort des Holocaust, als in den Außenlagerkomplexen rund um Landsberg und Mühldorf am Inn tausende Juden durch Arbeit vernichtet wurden. Im KZ Dachau wurden nicht nur Menschen gedemütigt, gefoltert und ermordet. Die Nationalsozialisten führten hier auch medizinische Menschenversuche durch, zudem lernte hier das spätere Personal der Vernichtungslager in Osteuropa ihr grausames Handwerk, weshalb Dachau auch als „Schule der Mörder“ bezeichnet wird. Bis heute steht der Name Dachau in der ganzen Welt als Synonym für die Verbrechen der Nationalsozialisten.