Landkreis Traunstein Waginger See: 32-Jähriger kentert mit Ruderboot und ertrinkt

Auf dem Waginger See im Landkreis Traunstein hat sich am Sonntagnachmittag ein tragischer Unfall ereignet: Ein 32-jähriger Mann kenterte mit seinem Ruderboot - die Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot aus dem Wasser bergen.

Der 32-Jährige aus dem Landkreis Traunstein war zusammen mit zwei Freunden in einem Ruderboot nahe der Götzinger Ache im Waginger See unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kenterte das Ruderboot. Zwei der Insassen konnten sich an das nahe Ufer bei einem Campingplatz retten. Jedoch der 32-jährige Mann blieb vermisst.

Großangelegte Suchaktion

Es wurde umgehend eine Suche eingeleitet. Einsatzkräfte der Wasserrettung suchten mit einem Sonargerät nach dem Vermissten im See. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Gut eine dreiviertel Stunde nach dem Unfall stellten die Einsatzkräfte nahe des Unfallorts in fünf Metern Tiefe etwas fest: Taucher durchsuchten den Bereich und fanden den 32-Jährigen. Er konnte nur mehr tot geborgen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.