Gesundheitsschädlicher Inhaltsstoff 26 Kilo Hautaufhellercremes am Flughafen München beschlagnahmt

100 Dosen Hautaufhellercremes mit einem gesundheitsschädigenden Inhaltsstoff haben Zollbeamte am Münchner Flughafen beschlagnahmt. Die Beamten fanden die Dosen, die ein Gesamtgewicht von 26 Kilogramm hatten, im Gepäck eines Mannes, der in einem Flieger aus Port Harcourt in Nigeria saß.

Die Dosen mit den Hautaufhellercremes waren in Tüten mit Lebensmitteln wie zum Beispiel Melonensamen und Gewürzen, aber auch in Kisten mit getrockneten Shrimps versteckt. Der Mann gab an, die Cremes seien für Verwandte und Bekannte in München bestimmt.

Inhaltsstoff im Verdacht, Krebs zu erregen

Nach Angaben des Zolls enthalten die Cremes, mit denen Leber- oder Altersflecken, Sommersprossen oder die Haut großflächig gebleicht werden sollen, Hydrochinon. Dieser Stoff steht im Verdacht, Krebs zu erregen und ist in kosmetischen Produkten in Europa verboten. Gegen den Betroffenen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Cremes werden laut Hauptzollamt München nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.