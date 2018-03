Schaden für Wirtschaft? 25 Lkw-Blockabfertigungen an der Grenze Kiefersfelden/Kufstein

Da der Lkw-Verkehr weiter zunimmt, plant Tirol dieses Jahr 25 Blockabfertigungen an der Grenze Kiefersfelden/Kufstein. Diese Aussicht stößt bei der Verkehrspolizei Rosenheim auf wenig Begeisterung.

Vor allem könne man einzelne Termine der Blockabfertigung an der Grenze Kiefersfelden/Kufstein nicht nachvollziehen, so ein Sprecher der Verkehrspolizei Rosenheim. Es seien ganz normale Tage unter der Woche darunter, warum hier eine Blockabfertigung stattfinden soll, können wir nicht verstehen, so die Verkehrspolizei Rosenheim. Eine Datengrundlage aus Tirol gebe es nicht.

Blockabfertigung zwischen Bayern und Tirol schadet Wirtschaft

Georg Dettendorfer, Spediteur im Inntal und IHK-Vizepräsident für München und Oberbayern, hat es nach eigenen Angaben "komplett die Sprache verschlagen". Nachdem im Mai an drei Wochen hintereinander drei bis vier Tage Blockabfertigungen stattfinden, kann sich Dettendorfer nicht erklären, wie mit diesen Einschränkungen ein sinnvoller Warenaustausch zwischen den Ländern erfolgen soll. Was hier gemacht werde, sei eine vorsätzliche Beschädigung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bayern und Tirol.

Das Bayerische Innenministerium hält die Tiroler Blockabfertigungen nach wie vor für inakzeptabel. Das Ministerium verweist auf den Beschluss, der beim Brennergipfel Anfang Februar in München erzielt wurde.

Noch in diesem Jahr sollen auf der rollenden Landstraße der Bahn weitere Kapazitäten geschaffen werden, um mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen.