Haag, Landkreis Freising 24-Jähriger stirbt nach Badeunfall

Am Haager Weiher ist gestern Nachmittag (26.5.18) ein 24-Jähriger bei einem Badeunfall gestorben. Der Freisinger schwamm zusammen mit Freunden zu einem im See angebrachten Floß. Auf halber Strecke wollte der junge Mann dann wieder zurückschwimmen, ging jedoch wenig später unter. Seine Freunde und andere Badegäste versuchten noch zu helfen, konnten den 24-Jährigen aber nicht mehr im Wasser finden.

Eine Stunde Suche

Rettungstaucher konnten ihn etwa eine Stunde später aus dem schlammigem Weiher bergen. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Der 24-Jährige konnte zunächst reanimiert werden, verstarb jedoch in den Abendstunden in einer Klinik. Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber mit Wärmebildkamera kam zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen hat die Kriminalpolizei Erding übernommen. Derzeit bestehen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden an dem Unfall.