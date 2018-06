Bayerische Staatsoper Baselitz malt Wagner: Bühnenbild für neuen Münchner "Parsifal"

Vorheriges Bild Nächstes Bild Der Maler, Bildhauer und Grafiker Georg Baselitz steht in der Werkstatt der Staatsoper auf einem etwa 20 mal 10 Meter großen Bühnenhintergrund.

Eigentlich ist der für seine Kopfstand-Bilder berühmte Maler kein ausgewiesener Wagner-Fan. Die Bayerische Staatsoper konnte ihn trotzdem überzeugen, auch weil Baselitz und der Regisseur befreundet sind.

"Der Prozess des Malens ändert sich nicht, wenn ich für die Oper arbeite. Im Bühnenbild und in den Kostümen finden sich Bezüge und Elemente aus allen meinen Schaffensphasen. Von ganz früh, den Heldenbildern, bis in die letzten Jahre." Georg Baselitz, Maler

Georg Baselitz ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler in Deutschland. Sein Markenzeichen: Figuren, die auf dem Kopf stehen, und überdimensionale Bilder. Für die Oper hat der 80-Jährige schon einige Male gearbeitet. So schuf er 2013 das Bühnenbild für György Ligetis Oper "Le Grand Macabre" am Theater in Chemnitz.