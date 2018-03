Umfrage Nur rund ein Drittel der Deutschen hält die Hartz-IV-Leistungen für ausreichend

Nicht alle Deutschen sind von der umstrittenen These des CDU-Politikers Jens Spahn, dass die Hartz-IV-Leistungen ausreichend sind für das, was man zum Leben braucht, überzeugt. Mehr als die Hälfte hält die Aussage des neuen Gesundheitsministers für falsch. Und viele der Befragten sehen das Thema "Armut in Deutschland" als ein großes oder sehr großes Problem.