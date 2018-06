Eichendorf Motorradfahrer Stunden nach Unfall tot in Weizenfeld gefunden

Erst Stunden nach dem Unfall wurde am Sonntagmittag ein verunglückter Motorradfahrer aus Nürnberg von Passanten gefunden - tot in einem Weizenfeld in Niederbayern.

Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der 36 Jahre alte Mann aus Nürnberg vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen Eichendorf und Aufhausen in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen und in einem nahegelegen Weizenfeld gelandet ist.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Erst zur Mittagszeit wurde der Verunglückte von Passanten entdeckt. Diese alarmierten die Rettungskräfte. Obwohl der Motorradfahrer einen Helm getragen hatte, konnten Notarzt und Rettungsdienst nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete zur genauen Klärung des Unfallhergangs die Hinzuziehung eines Gutachters an. Vorsorglich wurde die Umgebung durch einen Polizeihubschrauber nach möglichen weiteren Unfallopfern und Spuren abgesucht. Ein Abschleppunternehmen barg das völlig zerstörte Motorrad.

Da die Unfallzeit nicht genau feststeht, werden Zeugen und Hinweisgeber gebeten, sich an die zuständige Polizei in Landau an der Isar zu wenden.