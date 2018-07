Reut, Landkreis Rottal-Inn Weltrekord im Dauerkegeln

Die Männer haben den neuen Weltrekord im Dauerkegeln auf der historischen Holzkegelbahn des Dorfwirtshauses aufgestellt. Auch die "Kegelbuben“ hielten die 30 Stunden durch und stellten auf der manuellen Bahn nonstop die Kegel per Hand wieder auf. Die acht Männer von der Krieger-, Soldaten- und Reservistenkameradschaft (KRSK) Reut wollten damit der alten Holzkegelbahn einen neuen Schub geben und "Reut endlich mal in der ganzen Welt bekannt machen“.

Alle kegelten in Reut mit

Das 300 Einwohner Dorf unterstützte den Weltrekord. Insgesamt 15 Mannschaften stellten sich jeweils für zwei Stunden als Gegner zur Verfügung. Mitten in den Nacht kam sogar Pfarrer Wolfgang Reinke mit seinen Ministranten als gegnerisches Kegelteam, um den Weltrekordversuch zu unterstützen. Der Pfarrer ließ dann auch am Sonntag um 15 Uhr als der Rekord geschafft war die Kirchenglocken läuten.

Die acht Kegler waren zwar gezeichnet und trugen vor allem an den Händen Schwielen davon, die gepflastert und getaped werden mussten. Alle acht aber hielten bis zum Schluss durch und holten so den Weltrekord in das kleine etwas abgelegen niederbayerische Dorf an der Grenze zu Österreich. Der Weltrekordversuch war offiziell bei "Guinness World Records“ in London angemeldet und zugelassen. Die gesamten 30 Stunden wurden vorschriftsgemäß und lückenlos aufgezeichnet, so dass einem Eintrag in das Guinness Buch der Rekorde nichts mehr im Weg stehen dürfte.