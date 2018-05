Roller, Führerschein, Tankgutscheine Was sich Firmen einfallen lassen, um Azubis anzulocken

Nur maximal vier Azubis pro Jahr - das war einmal. Der niederbayerische Unternehmer Werner Aicher hat vor fünf Jahren eine Lösung für die Nachwuchssorgen seiner Firma "GSI Engineering" gefunden: Er lockt Bewerber mit Rollern, Tankgutscheinen im Wert von 2.000 Euro oder Zuschüssen zum Führerschein nach Eging am See. "Durch die Roller-Aktion sind Bewerbungen gekommen. Das kommt bei jungen Leuten gut an. Und dann war das auf einmal ein Selbstläufer", erzählt Aicher. Seitdem zählen bis zu elf Azubis zu den rund 110 Mitarbeitern. Manchmal muss Aicher sogar Bewerbungen ablehnen, sagt er. Diese Investition lohnt sich:

"Wenn ich einen guten Auszubildenden kriege, dann ist es mir der Roller wert. Wir haben früher ähnlich so viel Budget ausgegeben: für Werbung in Printmedien zum Beispiel." Werner Aicher

Firmenchef Werner Aicher und Auszubildende Lisa Haydn.

Durch die Rolleraktion wurde auch Lisa Haydn auf das Unternehmen aufmerksam, macht seit 2015 eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Da sie damals schon einen Führerschein hatte und jeden Tag rund 70 Kilometer pendelt, bekommt sie Tankgutscheine - das schätzt sie: "Es war schon ein Anreiz, dass man da als Auszubildender vom Unternehmen einfach was kriegt. Ich kenne das eigentlich nicht von anderen Unternehmen."

Bundesweit 40.000 Stellen unbesetzt

Dabei steht die Firma "GSI Engineering" mit solchen Angeboten nicht allein da. Immer mehr Unternehmen müssen um Auszubildende werben. Nach den jüngsten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit blieben bundesweit zuletzt rund 40.000 Stellen offen. Auch deshalb, weil Betriebe mehr Stellen ausgeschrieben haben, um die eigene Zukunft zu sichern. Laut Handelskammer zieht es junge Menschen häufig eher an Unis und Hochschulen.

Premiumausbildung versprochen

Firmenchef Hermann Reischl und Auszubildender Max Märzinger.

Ein Problem, das auch Hermann Reischl kennt. Er betreibt ein Wellnesshotel in Wegscheid im Kreis Passau. Sein Nachteil: "Wir sind am Land. Wir konkurrieren mit einem Auszubildenden, der sagt: 'Ich bin jetzt 16, gehe lieber in eine Stadt, dann kann ich abends Party machen.'" Punkten will Reischl deshalb mit seiner sogenannten Premiumausbildung für Azubis. Das heißt unter anderem: übertariflicher Lohn, freie Kost und Logis, Prämie von 1.500 Euro bei einer 1 zum Abschluss, Zuschuss zum Führerschein. Das lohnt sich: Seither kann sich Reischl die Besten aussuchen, die Premiumausbildung lockt besonders Gymnasiasten an. So auch den 19-jährigen Max Märzinger, der seit letztem Jahr eine Ausbildung zum Hotelfachmann macht. Zur Freude seines Chefs schwärmt Märzinger auch in der Berufsschule von diesen Ausbildungsbedingungen:

"Natürlich wird in der Schule viel darüber geredet und da kann ich natürlich schon sagen: 'Ja, wir bekommen eine gute Ausbildungsvergütung.' Und da hört man dann von anderen, dass sie gerne wechseln und zu uns kommen würden. Dann kann ich natürlich mit unserem Betrieb reden und sagen: 'Wir hätten noch ein paar, ist das möglich, dass sie zu uns wechseln?'" Azubi Max Märzinger

Appell an Eltern: Gesellschaft braucht nicht nur Akademiker

Unternehmer Aicher aus Eging am See appelliert auch an die Eltern: "Sie sollen nicht unbedingt sagen: Wir wollen nur noch Studierte. Warum sollen sich die Leute mit Ellbogen durchs Leben durchkämpfen müssen, wo sie bei einem guten handwerklichen Beruf Aufstiegschancen ohne Ende haben, vom Verdienst nicht schlechter und von der Wertigkeit in der Gesellschaft teilweise über dem Akademiker stehen".