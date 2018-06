Altdorf bei Landshut Versuchter Mord via Skype übertragen - mutmaßlicher Täter in U-Haft

Ein 29 Jahre alter Mann aus Altdorf im Landkreis Landshut soll versucht haben, seine Lebensgefährtin zu töten. Die Tat übertrug er einem Bekannten via Skype. Die Frau überlebte, der 29-Jährige sitzt jetzt in U-Haft.

Bekannter musste hilflos zusehen

Im Herbst 2014 hatte sich ein Bekannter des 29-Jährigen an die Polizei gewandt. Er erzählte den Beamten, dass ihn der Beschuldigte über Skype in Deutschland angerufen hatte. Der 29-Jährige soll ihn aufgefordert haben zuzusehen, wie er seine Lebensgefährtin umbringen werde. Der Bekannte sagte bei der Polizei weiter aus, er habe dann hilflos mitansehen müssen, wie der Beschuldigte seine damals 50-jährige philippinische Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Angeles City gewürgt und sie mit Schlägen und Fußtritten in das Gesicht misshandelt habe. Erst als sich die Geschädigte totgestellt habe, habe der Beschuldigte von ihr abgelassen.

Dem Bekannten gegenüber soll der Beschuldigte als Motiv für seine Tat angegeben haben, seine Lebensgefährtin habe ihn öffentlich gedemütigt. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde der Beschuldigte zum Tatvorwurf vernommen, machte jedoch keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft Landshut wandte sich in der Folgezeit an die philippinischen Behörden und bat um Unterstützung bei den Ermittlungen gegen den deutschen Staatsbürger.

Frau will in Deutschland aussagen

Es gelang, die Geschädigte tatsächlich ausfindig zu machen. Mit der Unterstützung der deutschen Auslandsvertretung auf den Philippinen und der Hilfe des Vertreters des Bundeskriminalamts vor Ort, konnte die Geschädigte durch die philippinische Justiz vernommen werden. Die Geschädigte bestätigte in ihren Angaben einen massiven Angriff durch den Beschuldigten. Sie ist bereit, zu einer Zeugenvernehmung in einem Strafverfahren nach Deutschland zu reisen.

Wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes ordnete deshalb der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an. Bislang schweigt er zu den Tatvorwürfen.