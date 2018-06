Landgericht Deggendorf Versuchter Mord in Tiefgarage? 18-Jähriger schweigt zum Prozessauftakt

Wegen versuchten Mordes muss sich ab heute ein 18-Jähriger vor der Jugendkammer des Landgerichts Deggendorf verantworten. Er soll versucht haben, im Streit einen Kontrahenten zu töten. Der Angeklagte schweigt bislang vor Gericht zu den Vorwürfen.

Messer in Kopf gerammt

Fest steht: Nach einem länger schwelenden Streit mit seinem Kontrahenten kam es am 5. Januar in Deggendorf zu einer Art Showdown. In der Tiefgarage im Kulturviertel gingen die beiden jungen Männer begleitet von Freunden aufeinander los, traktierten sich mit den Fäusten und schubsten sich gegen die Betonwand. Als der Kampf beendet schien, so der Staatsanwalt, packte der angeklagte kosovarische Staatsangehörige ein Messer, ging von hinten auf seinen Gegner los und rammte ihm das Messer durch die Schädeldecke.

Das Opfer, das im Prozess als Nebenkläger auftritt, erlitt ein offenes Schädel-Hirn-Trauma und überlebte laut Staatsanwalt nur mit viel Glück. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der 18-Jährige den Stich gezielt und kräftig ausgeführt und den Tod seines Widersachers zumindest billigend in Kauf genommen hat. Sie wertet den Angriff mit dem Messer daher als heimtückischen Mordversuch.

Vier Tage, 17 Zeugen

Der 18-jährige Angeklagte befindet sich seit seiner vorläufigen Festnahme in Untersuchungshaft. Zur Aufklärung des Geschehens in der Tiefgarage ist eine umfassende Beweisaufnahme mit 17 Zeugen und Sachverständigen geplant. Für den Prozess vor der Jugendstrafkammer sind vorerst vier Verhandlungstage angesetzt.