Großfahndung in Deggendorf Passanten mit Pfefferspray attackiert - Täter im Visier

Ein Unbekannter hat in Deggendorf Passanten mit Pfefferspray attackiert. Wie die Polizei meldet, gibt es sieben verletzte Personen, darunter auch ein Säugling. Der Täter hält sich in seinem Anwesen in der Deggendorfer Innenstadt auf.

Bei einer Pfeffersprayattacke auf dem Stadtplatz in Deggendorf wurden am Vormittag mehrere Menschen verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut oder haben sich in ärztliche Behandlung begeben.

Möglicher Täter in seiner Wohnung

Beamte gingen einer heißen Spur nach dem möglichen Tatverdächtigen nach. Es soll sich um einen 40 Jahre alten polizeibekannten Mann handeln. Dieser hält sich derzeit in seinem Anwesen in der Deggendorfer Innenstadt auf. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann psychisch krank ist. Er soll sich allein in der Wohnung aufhalten.

Im Umkreis um die Wohnung des Tatverdächtigen wurde eine weiträumige Absperrung aufgebaut. Da bei dem Mann zumindest von einer "Bewaffnung" mit Reizstoff auszugehen ist, wurden speziell geschulte Beamte alarmiert, die mit ihm verhandeln sollen.

Augenarzt versorgt Opfer

Am Vormittag hatte ein Unbekannter Passanten offenbar mit Pfefferspray besprüht. Mindestens sieben Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch ein Säugling in einem Kinderwagen. Nach den bislang vorliegenden Informationen dürfte es sich um leichtere Verletzungen handeln, so Polizeisprecher Michael Emmer. Ein Augenarzt im Zentrum hat in seiner Praxis sofort drei Verletzte mit Augenreizungen versorgt, so BRK-Einsatzleiter Markus Mühlbauer. Drei weitere Menschen seien mit Atemwegsreizungen in das Klinikum gebracht worden.