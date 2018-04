Passau Tödliche Schlägerei: Verdächtige nennen Grund für Auseinandersetzung

Am Montagabend wurde der 15-jährige Maurice in Passau totgeprügelt. Jetzt haben sich die Verdächtigen geäußert. Demnach war der Auslöser des Streits, dass Maurice schlecht über seinen Hauptgegner geredet haben soll. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich auch zu Gerüchten, dass Drogen im Spiel waren.

Drei Tage nach dem gewaltsamen Tod des 15 Jahre alten Maurice nahe der Passauer Innenstadt sind die genauen Hintergründe der Tat weiter unklar. Oberstaatsanwalt Walter Feiler sagte dem BR, drei der fünf Tatverdächtigen geben zu, auf Maurice eingeschlagen zu haben. Ein weiterer habe sich nicht geäußert und einer bestreite, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Allerdings unterscheiden sich die Aussagen. Der genaue Ablauf der Prügelei sei ebenfalls noch offen.

Die Ermittler wollen klären, ob die Verdächtigen gleichzeitig und gemeinsam auf Maurice losgegangen seien oder ob die Schläge nacheinander und sukzessive ausgeteilt wurden. Die Aussagen müssten außerdem mit dem detaillierten Obduktionsbericht, der noch nicht vorliegt, abgeglichen werden.

Schlecht über Hauptgegner geredet

Zum Motiv sagte Feiler, das spätere Opfer soll nach Aussage des 15-Jährigen schlecht über ihn geredet haben.

"Was auch immer das heißen mag." Walter Feiler, Oberstaatsanwalt

Die Staatsanwaltschaft habe keine Hinweise darauf, dass die Beteiligten der Prügelei unter Drogen gestanden hätten, so Oberstaatsanwalt Walter Feiler weiter. Sie seien zwar zum Teil in der Vergangenheit wegen "kleinere Gewaltdelikte" aufgefallen, "keineswegs handelt es sich aber dabei um Intensivtäter", so Feiler.

Am Freitag um 17.30 Uhr wird in der Pfarrkirche der Sterberosenkranz gebetet. Am Samstag um 14 Uhr wird in der Kirche ein Requiem gefeiert. Die Beisetzung von Maurice findet im engsten Familienkreis statt.

Am Blut erstickt

Jugendliche nehmen Abschied am Tatort.

Der 15-jährige Maurice aus dem Landkreis Passau ist an den Folgen der Schlägerei mit einem anderen 15-Jährigen am Montagabend in Passau gestorben. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die beiden verabredet hatten, um die Streitigkeit zu klären. Ihre anfangs verbale Auseinandersetzung eskalierte.

Der 15-Jährige habe Blut eingeatmet und sei daran gestorben, vermutlich erstickt. Das gab die Staatsanwaltschaft bekannt, nachdem der Leichnam in der Rechtsmedizin in München obduziert worden war.

Der Jugendliche war bei der Schlägerei zu Boden gegangen. Wenig später starb Maurice in einer Passauer Klinik.

Haftbefehle erlassen

Fünf Tatverdächtige wurden am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Passau vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen vier Beteiligte im Alter von 15, 17, 21 und 25 Jahren sowie einen Unterbringungsbefehl gegen einen 14-Jährigen. Der Tatvorwurf lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge.