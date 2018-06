Erfolgsgeschichte einer Hochschule TH Deggendorf: Heute doppelt so groß wie zu Beginn

Die Technische Hochschule Deggendorf hat heute ihr Transferzentrum Technik und Innovation eingeweiht, das fünfte und letzte Gebäude der Hochschulerweiterung. Damit ist die Hochschule heute doppelt so groß wie zur Gründung 1994.

An der Technischen Hochschule Deggendorf wurde heute das neue Transferzentrum Technik und Innovation eingeweiht. Damit stehe die Hochschule auch künftig an der Spitze des Fortschritts, erklärten Bayerns Wissenschaftsministerin Marion Kiechle und Kultusminister Bernd Sibler (beide CSU). Zugleich wurde der gut 50 Millionen Euro teure Erweiterungsbau der Hochschule abgeschlossen.

Hochschule mit internationalem Flair

Deggendorf ist aktuell die am schnellsten wachsende Hochschule in ganz Bayern. Mit dem Abschluss des Baus haben die gut 6.000 Studenten endlich mehr Platz in den Hörsälen und Laboren.

Bei der Gründung 1994 von manchen als "Dorfhochschule" belächelt, belegt die THD inzwischen auch bei Hochschulrankings regelmäßig vordere Plätze. 1.000 der 6.000 Studierenden kommen inzwischen aus anderen Ländern.

Viele Studenten schätzen das internationale Flair und die praxisnahen Studiengänge.