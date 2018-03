Tradition Tausende Besucher zum Verheiratetenmarkt in Dingolfing erwartet

Heute findet in Dingolfing der sogenannte Ledigen- und Verheiratetenmarkt statt. Die Tradition des Marktes lässt sich bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts zurückverfolgen. Erwartet werden wieder Tausende Besucher.

Einige Tausend Besucher werden heute wieder zum traditionellen Verheiratetenmarkt in Dingolfing erwartet. Die Innenstadt ist deshalb den ganzen Tag für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die rund 100 Marktstände um den Marienplatz und die Bruckstraße haben von 7.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Markt mit langer Tradition

Die Geschichte des Marktes geht bis ins Mittelalter zurück. Eine Besonderheit in den vergangenen Jahrhunderten war, dass zum ersten der beiden großen Fastenmärkte in der Stadt nur ledige Besucher erwünscht waren, deshalb auch der Name Ledigenmarkt. Der zweite Markttag war dann den Verheirateten vorbehalten.

Heute freilich wird der Familienstand auf dem Markt nicht mehr überprüft. Nur die Namen Ledigen- und Verheiratetenmarkt sind geblieben.

Auf dem Markt gibt es so gut wie alles - vom Indianerschmuck bis hin zu internationalen kulinarischen Spezialitäten. Angeboten werden vor allem Kurzwaren, Stoffe und Haushaltsgeräte sowie Essen und Trinken.