Ferienregion Nationalpark Streit geht weiter: Zwiesler Maibaumfest endgültig abgesagt

Das Maibaumfest in Zwiesel (Lkr. Regen) ist jetzt ebenso wie die Schmankerlnacht endgültig von der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH abgesagt worden. Die GmbH sollte für die Stadt Zwiesel die Veranstaltungen durchführen. Laut GmbH-Geschäftsführer Heinz Schwendinger ist der Grund, dass der Zwiesler Bürgermeister Franz Xaver Steininger (parteifrei) "sämtliche Fristen, Nachfristen und nach-Nachfristen für die Finanzierung und die Bauhofleistungen nicht nur mehrfach verstreichen ließ, sondern ignoriert hat".

Steininger wird Untätigkeit vorgeworfen

Franz Xaver Steininger

Dazu hat sich nun auch der Frauenauer Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzende der GmbH, Herbert Schreiner (SPD), zu Wort gemeldet. Er wirft dem Zwiesler Bürgermeister in einem öffentlichen Brief vor, der einzige Schuldige für die Absagen zu sein. "Du hättest uns nur sagen brauchen, die Stadt Zwiesel übernimmt die Finanzierung und Abrechnung, und du hättest nur den Bauhof beauftragen müssen, den Maibaum zu schlagen und einzuholen", so Schreiner. Das alles habe Steininger nicht gemacht.

Steininger droht jetzt mit Schadenersatzansprüchen gegen die GmbH wegen der Veranstaltungsabsagen.

Dauerstreit geht weiter

Der GmbH-Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Schreiner sieht die Schadenersatzforderung des Bürgermeisters gelassen. Er kündigt seinerseits ein "Mahn-und Vollstreckungsverfahren" gegen die Stadt an, weil sie der GmbH noch rund 15.000 Euro Personalkosten schuldet.

Der Dauerstreit zwischen dem Zwiesler Bürgermeister und der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH geht seit langem. Der Maibaumstreit ist ein Höhepunkt in dieser Auseinandersetzung.