Nach erneutem Fund Straubinger Fliegerbombe erfolgreich entschärft

Die am Dienstag entdeckte Fliegerbombe konnte ohne Komplikationen entschärft werden. 2.500 evakuierte Personen durften wieder zurück in ihre Häuser und Wohnungen.

Die am Dienstagmittag in Straubing gefundene Fliegerbombe ist erfolgreich entschärft. Sprengmeister Michael Filips aus Ingolstadt gab am späten Dienstagabend Enwarnung.

Keine Komplikationen bei der Entschärfung

Bei der Entschärfung des 225 Kilogramm schweren Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg habe es keine Komplikationen gegeben, sagte Filips dem Bayerischen Rundfunk. Das habe vor allem daran gelegen, dass bei den Bauarbeiten ensprechend nach Bomben gesucht worden und nach dem Fund vorsichtig freigelegt worden war, so der Sprengmeister weiter. Außerdem habe man an den Zündsystemen keinerlei Beschädigungen gehabt.

Erleichterung bei der Polizei

Auch bei der Polizei zeigte man sich zufrieden. "Wir sind natürlich alle erleichtert, dass das im Großen und Ganzen so reibungslos geklappt hat", sagte ein Sprecher der Polizei dem BR. Einzig einige Unbelehrbare haben die Evakuierung behindert, weil sie Absperrungen überquert hatten, so der Sprecher weiter.

2.500 Menschen evakuiert

Einsatzkräfte hatten zuvor etwa 2.500 Menschen in Sicherheit bringen müssen. Darunter auch rund 300 Menschen aus einer Behinderteneinrichtung der Barmherzigen Brüder. Innerhalb des Radius lag auch ein Teil der Justizvollzugsanstalt. Die Insassen aus dem betroffenen Trakt wurden für die Dauer des Einsatzes innerhalb des Gebäudes verlegt. Die Bewohner der evakuierten Wohnhäuser durften Dienstagnacht wieder nach Hause.

Zweiter Bombenfund innerhalb von zwei Wochen

Bereits vor zwei Wochen wurde in derselben Baugrube eine Fliegerbombe gefunden und entschärft. Der Zünder musste gesprengt werden, weil der Baggerfahrer bei Bauarbeiten die Bombe zu spät bemerkte und den Zünder erheblich beschädigt hatte.

Damals mussten 700 Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen.