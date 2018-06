Festwochenende Straubing feiert seinen 800. Geburtstag

Die Straubinger feiern von Freitag bis Sonntag mit einem Bürgerfest ihr Jubiläum "800 Jahre Gründung der Neustadt Straubing". Es ist der Höhepunkt des achtwöchigen Veranstaltungsprogramms mit Stadtführungen, Sonderausstellungen und Konzerten.

Das Fest in der Innenstadt beginnt am Freitagnachmittag und dauert bis in den Sonntagabend. Im Innenhof des Gäubodenmuseums ist am Samstag und Sonntag ein Kinderprogramm, im Innenhof des Herzogschlosses lädt der Agnes-Bernauer-Festspielverein zu einem Schlossfest ein. Das Herzogspaar samt Gefolge wird auch über den Stadtplatz flanieren. Besucher können sich Vorführungen von Rettungsorganisationen ansehen oder durch das Polizeigebäude führen lassen.

Musterbeispiel einer Bayerischen Residenzstadt

1218 hatte der Wittelsbacherherzog Ludwig der Kelheimer die sogenannte Neustadt Straubings gegründet. Straubing gilt damit als Musterbeispiel einer mittelalterlichen bayerischen Residenzstadt, die bis heute ihren historischen Charakter bewahrt hat.