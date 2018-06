A3 bei Pocking Staus bei Grenzkontrolle: Ist eine Lösung in Sicht?

Die Grenzkontrollstelle an der A3 bei Pocking im Kreis Passau sorgt durchgängig für Stau. Jetzt ist möglicherweise eine Lösung in Sicht. Bund und Freistaat wollen wohl die Kontrollstelle weiter in Richtung Grenze verlagern. Das berichtet die "Passauer Neue Presse".

Von: Martin Gruber