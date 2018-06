Bayerischer Waldverein Spatenstich für das neue Schutzhaus am Falkenstein

Das 85 Jahre alte Schutzhaus auf dem Großen Falkenstein im Bayerischen Wald soll durch einen Neubau ersetzt werden. Am Freitag wurde der Spatenstich dazu gefeiert. Bis Oktober 2019 soll der Neubau stehen.

Auf dem Großen Falkenstein, einem beliebten Wanderberg im Bayerischen Wald, ist heute der Spatenstich für den Neubau der Falkenstein-Schutzhütte gefeiert worden. Bauherr ist der Bayerische Waldverein, der in den Neubau rund 1,6 Millionen Euro investiert. Rund 30 Prozent gab es dafür staatliche Zuschüsse, außerdem rund 100.000 Euro vom Landkreis Regen. Rund 100.000 Euro Spenden will der Verein selber sammeln, 70.000 hat man schon geschafft. Außerdem wurden die Mitgliedsbeiträge teils erhöht.

Alte Schützhütte war stark renovierungsbedürftig

Das Schutzhaus unter einer meterdicken Schneedecke

Der Neubau der beliebten Schutzhütte mit Wirtshaus und Übernachtungsplätzen auf dem 1315 Meter hohen Falkenstein wurde notwendig, weil die alte Schutzhütte stark renovierungsbedürftig war. Weder der Brandschutz noch die Sanitäranlagen waren noch zeitgemäß. Auch zu den Übernachtungsplätzen gab es zunehmend Beschwerden. Die Küche ist zu klein und ebenfalls veraltet.

Nachdem klar wurde, dass eine Generalsanierung fast genau teuer werden würde wie ein Neubau, entschloss man sich für letzteres. Gebaut wird in Etappen über zwei Jahre, unterbrochen von den langen Wintern am Berg.

Schutzhaus bleibt während Bauzeit offen

Spatenstich zum neuen Schutzhaus am Falkenstein

Zunächst wird heuer das eigentliche neue Schutzhaus gebaut, an der Stelle, wo der schon abgerissene Übernachtungstrakt stand. Dann werden Wirtshaus und Küche in den Neubau umziehen, sodass nächstes Jahr das alte Schutzhaus abgerissen und an seiner Stelle eine Terrasse mit Anbau entstehen wird.

Das Schutzhaus soll während der Bauzeit offenbleiben. Der Weg, auf dem die schweren Baumaschinen bergauf und bergab fahren, soll aber für Radler aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Der Aufwand für den Bau auf dem Berg wird groß.

Falkenstein-Schutzhaus

Das Schutzhaus auf dem Großen Falkenstein wurde in den Jahren 1932/1933 gebaut. Im Jahr 1975 wurde es erweitert und bietet Platz für 60 Übernachtungsgäste. Allerdings darf inzwischen ein Teil der Zimmer aus Brandschutzgründen nicht mehr genutzt werden. Außerdem ist die Bausubstanz inzwischen marode, alle Räume sind dringend sanierungsbedürftig.