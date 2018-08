Autozulieferer Sozialplan für Webasto-Mitarbeiter in Hengersberg ausgehandelt

Der Autozulieferer Webasto baut am Standort Hengersberg in Niederbayern bis Ende 2020 rund 160 Stellen ab. Für die Betroffenen wurde jetzt ein Sozialplan verabschiedet.

An den beiden ostbayerischen Standorten des Autozulieferers Webasto in Hengersberg und Regensburg fallen in den kommenden eineinhalb Jahren mehrere Hundert Arbeitsplätze weg. Etwa die Hälfte der Jobs wird in Hengersberg abgebaut. Hier wurde jetzt ein Sozialplan ausgehandelt, wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Stockdorf bei München mitteilte.

Neben der Unterstützung bei der Suche nach neuen Jobs gebe es auch vorgezogene Ruhestandsregelungen für ältere Beschäftigte. Der Standort Hengersberg solle trotz des massiven Stellenabbaus erhalten bleiben, betonte das Unternehmen. Für etwa 100 Beschäftigte in Regensburg hatte Webasto bereits Ende Juni einen Sozialplan vorgelegt.